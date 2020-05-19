Снижение ВВП России в апреле достигло 28%

Номинальный ВВП России в апреле 2020 года составил 6,3 трлн руб., что на 28% меньше, чем в апреле предыдущего года, следует из ежемесячного отчета Минфина об исполнении федерального бюджета. Это первая официальная оценка экономической динамики в апреле, после того как в стране на фоне пандемии коронавируса были объявлены нерабочие дни, передает РБК.



По оценке аналитика, управляющего директора УК «Агидель» Виктора Тунева, в реальном выражении ВВП в апреле мог снизиться примерно на 20% к апрелю предыдущего года. Такое падение вполне укладывается в международные оценки экономических потерь в результате карантинов: Организация экономического сотрудничества и развития оценила, что прямой начальный удар по ВВП в таких случаях составляет примерно 20–25% для большинства развитых экономик.



На экономический провал в апреле повлиял не только режим самоизоляции, но и резко подешевевшая нефть. Средняя цена российской нефти Urals в апреле 2020 года составила лишь $18,2 за баррель (против $71,5 годом ранее).