Путин потребовал оплатить врачам факт работы с больными COVID-19, а не «считать часы»

Президент России Владимир Путин, требовавший до 15 мая завершить выплаты медикам и персоналу больниц, работающим с больными коронавирусом, призвал регионы и руководство больниц перестать рассчитывать часы и минуты непосредственного контакта с пациентами.

«Послушайте меня. Послушайте внимательно. Мы договорились, и было четко и ясно сказано, что эти деньги должны быть выплачены за работу с больными с коронавирусной инфекцией, а не за какие-то часы, минуты и так далее. Были названы конкретные сроки и конкретные цифры этих платежей»,— сказал Путин в рамках совещания по открытию медцентров Минобороны для больных COVID-19.

Президент отметил, что итоги работы регионов по этому вопросу подведут в начале следующей недели.

«Развели вокруг этого какую-то канитель бюрократическую, считать там что-то начали, часы какие-то, я что, поручал часы считать? Нет», — приводит еще одну цитату Путина с совещания «КоммерсантЪ».

Ранее сотрудники скорой помощи в Кемеровской области заявили, что готовы объявить голодовку из-за того, что не получили стимулирующие выплаты за работу с пациентами, у которых потом обнаруживается коронавирус. Деньги выплачивают только тем, кто госпитализирует людей с уже подтвержденным заражением, передает «Тайга.инфо».

«Региональные власти, пользуясь размытыми формулировками правительственных решений, уменьшают и сами реальные суммы надбавок. Так, во многих регионах вводятся правила, что оплачивать надо только непосредственное время, проведенное с пациентами, зараженными COVID-19», — говорит сопредседатель профсоюза медработников «Действие» Андрей Коновал.