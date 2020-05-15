Матчи чемпионата России по футболу возобновятся с 21 июня

Решение о возобновлении матчей чемпионата России по футболу с 21 июня принято на заседании исполкома Российского футбольного союза. Об этом сообщается на сайте премьер-лиги. Отмечается, что матчи будут проходить без зрителей.

Матчи премьер-лиги пройдут с 21 июня по 22 июля. Регламент возобновления тренировок и игр сейчас обсуждается с органами исполнительной власти и будет утвержден после согласования, однако уже сейчас ясно, что оставшиеся матчи сезона пройдут без зрителей. Также будет внесено изменение в регламент чемпионата и разрешено проводить пять замен в течение одного матча. А стыковых матчей для худших в лиге команд — не будет.

По данным Twitter Российского футбольного союза, лиги Олимп-ФНЛ и Олимп-ПФЛ завершены по состоянию на 17 марта.

Также будет возобновлен розыгрыш Олимп-Кубка России, финал которого запланирован на 25 июля.

«Нам всем предстоит большая работа: возвращение игроков и тренеров из-за границы, подготовка к проведению матчей в непростых условиях. Мы сделаем все, чтобы обеспечить безопасность всех участников соревнований. К сожалению, оставшиеся матчи пройдут без зрителей — ограничения на проведение массовых мероприятий остаются в силе. Но мы уверены, болельщики поддержат свои команды из дома не менее искренне и эмоционально», — говорит президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин.