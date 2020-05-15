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Сечин просит снизить тарифы «Транснефти» и РЖД до уровня 2008 года

15.05.2020

Глава «Роснефти» Игорь Сечин в письме исполняющему обязанности премьера и члену совета директоров «Роснефти» Андрею Белоусову попросил снизить тарифы на транспортировку нефти и нефтепродуктов по системе «Транснефти» и РЖД до уровня декабря 2008 года, то есть в 2–2,5 раза. Как пишет РБК, Сечин обосновывает потребность в снижении тарифов падением цен на нефть и «текущей макроэкономической волатильностью», а также обязательствами по сокращению добычи в рамках сделки ОПЕК+, согласно которым российские нефтяные компании с 1 мая должны были снизить производство на 1,8 млн барр., до 8,5 млн барр. в сутки.

«Диспаритет в уровне тарифов относительно реалий нефтяного рынка стал очевиден», — подчеркивает Сечин. Рублевые котировки цены самого распространенного в России сорта нефти Urals в апреле 2020 года (1160 руб. за баррель) стали сопоставимы с рыночными условиями последнего крупного кризиса в декабре 2008 года (1080 руб. за баррель), указывает он. «При этом сравнение транспортных тарифов (апрель 2020 года к декабрю 2008 года) показывает, что тарифы за это же время увеличились в 2,5 раза для услуг «Транснефти» (с 822 до 2094 руб. за 1 т) и в два раза для услуг РЖД (с 1253 до 2523 руб. за 1 т)», — добавляет он.

Письмо было написано накануне совещания президента Владимира Путина с главами крупных нефтяных компаний в Кремле по антикризисным мерам. Источник РБК говорит, что в протоколе этого совещания первоначально содержалось поручение проработать вопрос о снижении тарифов транспортных монополий, но впоследствии исчезло. Новых распоряжений по данному вопросу по состоянию на 14 мая пока не поступало.

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