Павел Чиков про РОИ — Российскую общественную инициативу

Девять отклонила экспертная рабочая группа при правительстве. Ее, кстати, возглавлял находящийся под стражей за организацию преступного сообщества министр Открытого правительства Михаил Абызов.

«Синие ведерки» инициировали петицию за отмену приоритетного проезда автомобилей чиновников — набрала 100К, отклонена.

Роскомсвобода запустила петицию за отмену закона о черных списках в интернете, вводящего блокировки сайтов — набрала 100К, отклонена.

Туда же в корзину отправилась набравшая положенное число голосов петиция за отмену «закона Яровой» о хранении всего интернет-трафика, а также две инициативы против повышения пенсионного возраста.

Алексей Навальный уже поднимал 100 тысяч голосов под предложением запретить чиновникам приобретать авто дороже 1.5 млн — она первая набрала нужное число голосов, но была отклонена.

Тот же Навальный собрал сотню тысяч под инициативой ратификации статьи 20 Конвенции ООН против коррупции об уголовной ответственности за незаконное обогащение чиновников и иных лиц, обязанных представлять сведения о своих доходах и расходах. Отклонена экспертной группой при правительстве в 2014 году. Интересно, что возглавлявший группу Абызов, по мнению СКР, именно в 2012–2014 годах, уже «работая в правительстве и не имея права управлять бизнесом, организовал сложную сделку с собственными активами, в результате которой миноритарии его компаний понесли ущерб, а 4 млрд руб. были выведены за рубеж».

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