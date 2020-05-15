СК предъявил экс-депутату Быкову обвинение в организации двойного убийства

Анатолию Быкову предъявлены обвинения в организации совершенных в 1994 году убийств Кирилла Войтенко и Александра Наумова, сообщает Следственный комитет.

Экс-депутат Законодательного собрания Красноярского края Анатолий Быков был задержан 7 мая. По версии следствия, в 1994 году он попросил своего хорошего знакомого Владимира Татаренкова организовать убийство члена банды Быкова Александра Наумова и его друга Кирилла Войтенко, которых подозревал в покушении на свою жизнь. 24 июля 1994 года Наумова и Войтенко, ехавших в автомобиле, расстреляли из автомата и пистолета непосредственные исполнители убийства — Сергей Бакуров и Владимир Чучков.

Следователи отмечают, что ими установлено и допрошено большое количество свидетелей, подтвердивших факт знакомства Быкова с убитым Наумовым, факт наличия у них деловых отношений, а также конфликта, после которого Наумов стал опасаться за свою жизнь, носить бронежилет и передвигаться на чужом автомобиле.

«В ходе проведения следственных действий были получены показания троих свидетелей, которые рассказали о том, что главным организатором двойного убийства является Анатолий Быков. Они впервые за 26 лет, прошедшие с момента убийства, указали на Быкова как на заказчика преступления, пояснив, что не давали показания раньше в надежде на то, что Быков им будет оказывать поддержку. Проведены проверки показаний на месте, а также очные ставки, в ходе которых свидетели в присутствии Быкова и его защитника подтвердили данные ими ранее показания», — отмечают в СК.