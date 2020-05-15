«Мемориал» признал политзаключенными осужденных за подготовку диверсий в пользу Украины жителей Севастополя

Правозащитный центр «Мемориал» признал севастопольцев Алексея Бессарабова и Владимира Дудку, приговоренных к 14 годам заключения за подготовку диверсий по заданию Украины, политическими заключенными и потребовал их немедленного освобождения.

«Мы полагаем, что уголовное преследование осуществлено по признакам принадлежности к определенной профессии (офицеры военно-морских сил Украины в отставке), наличия устойчивой связи с Украиной, основано на пытках и фальсификации доказательств преступления при отсутствии его события, в нарушение прав на защиту и справедливое судебное разбирательство», — отмечают в ПЦ «Мемориал». Также правозащитники считают, что дело Дудки и Бессарабова было сфабриковано российскими властями в пропагандистских целях, в рамках кампании по созданию образа врага из Украины и ее граждан.

Бывшие офицеры ВМС Украины, вышедшие в отставку еще до присоединения Крыма, журналист Алексей Бессарабов и инженер МЧС России Владимир Дудка были задержаны ФСБ в ноябре 2016 года. 4 апреля 2019 года Севастопольский городской суд приговорил их к 14 годам колонии строгого режима и штрафам в 300 тыс. руб. и 350 тыс. руб. за приготовление к диверсии в составе организованной группы и незаконное хранение самодельных взрывных устройств в составе организованной группы. По мнению ФСБ, Бессарабов и Дудка планировали под руководством военной разведки Украины взорвать объекты передачи радиотелевизионных сигналов и склады горючего Черноморского флота в Севастополе. Однако признания осужденных добывались под пытками, а никаких прямых свидетельств вины, кроме сообщений из мессенджера, которые могли быть сфабрикованы, нет, отмечают правозащитники.