ПЦ «Мемориал» оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Тверской суд Москвы оштрафовал Правозащитный центр «Мемориал» на 300 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента на странице ингушского представительства организации в Facebook. Об этом пишет «МБХ медиа» со ссылкой на юриста Наталью Морозову.

В ноябре прошлого года организацию уже штрафовали по аналогичному поводу. Тогда решение было оспорено в Мосгорсуде, который вернул дело обратно в Тверской суд.

Всего же Тверской суд Москвы уже 25 раз штрафовал «Мемориал» за отсутствие маркировки «иностранный агент» на различных страницах в соцсетях. Общая сумма штрафов — 4,7 млн руб.

Минюст внес правозащитный центр «Мемориал» в реестр иностранных агентов в 2014 году. В нем также находятся «Международный Мемориал», информационно-просветительский центр «Мемориал» и другие их отделения.