«Пять шагов для России» Навального набрали нужное для рассмотрения властями число подписей на РОИ

Предложенная Алексеем Навальным программа «Пять шагов для России» собрала более 100 тысяч подписей на сайте «Российская общественная инициатива». Теперь ее в течение двух месяцев должна рассмотреть экспертная группа федерального уровня.

Инициативу Навального на РОИ поддержали более 100 тысяч человек менее чем за сутки после размещения. РОИ является единственным ресурсом, петиции с которого обязаны, согласно законодательству, рассматривать власти разных уровней.

Программа «Пять шагов для России» предусматривает единовременные выплаты взрослым гражданам страны за апрель по 20 тысяч рублей и по 10 тысяч рублей за каждого ребенка, а также по 10 тысяч рублей взрослым и детям в мае и в июне 2020 года в случае продления ограничительных мер из-за коронавируса. Кроме того, инициатива предполагает отмену платежей ЖКХ на период эпидемии. Для части предпринимателей — отмену налогов и выделение субсидий.