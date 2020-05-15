За полтора года Путин лишь 5% наград вручал за подвиги

С 1 января 2019 года президент России Владимир Путин вручил 2755 наград без учета присвоения звания «заслуженных». Из них лишь 5% достались людям, совершившим подвиг. Около 40% орденов и медалей получили бизнесмены и сотрудники различных компаний, 16% – чиновники, а ученым, представителям сфер образования и медицины досталось 11% наград. Об этом сообщают «Открытые медиа».

60% медалей и орденов получили руководители различных организаций и компаний. Например, представителям «Роснефти» за полтора года президент вручил 62 награды, из которых 80% досталось топ-менеджерам (в том числе и пресс-секретарю компании Михаилу Леонтьеву).

Лидерами по числу наград среди сотрудников компаний (84 штуки) стали представители предприятий, связанных с Аркадием Ротенбергом. Их награждали в том числе за возведение Крымского моста и платной автомобильной дороги Москва — Санкт-Петербург. Звания «Герой Труда России» присвоили самому Ротенбергу, гендиректору «СГМ-Мост» и монтажнику «Мостотреста». 18 человек получили ордена — это более половины от всех орденов, выданных сотрудникам предприятий страны.

Среди награжденных за исследованный период 69 иностранных граждан. Среди них 97-летняя представительница Монголии Сурэнхорын Цэгмид, которую указом от 6 мая 2020 наградили орденом Дружбы. В ноябре 1942 года 19-летняя Сурэнхорын в составе делегации отвозила на фронт подарки монгольского народа бойцам Красной Армии, а затем в Кремле пожала руку Иосифу Сталину.

Единственным получившим за 500 дней две награды стал доктор Леонид Рошаль, который в июле 2019 года был удостоен ордена Александра Невского «за вклад в развитие здравоохранения», а в апреле 2020 года стал «Героем Труда России» за «особые трудовые заслуги».

144 человека (из них 39 посмертно) получили награды за героизм, подвиги и мужество. Среди них погибший экипаж глубоководного аппарата АС-12 («Лошарик») и медики, работавшие с пострадавшими после ЧП в Северодвинске.

Самым популярным для вручения чиновникам стала награда «За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации». Ее присвоили 60 сотрудникам МИДа, в том числе 13 послам.