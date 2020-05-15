Число выявленных случаев COVID-19 за сутки в России вновь превысило 10 тысяч

За последние сутки в 85 субъектах России выявлено 10 598 новых случаев коронавируса. 113 человек умерли, 4696 — выздоровели.

Отмечается, что у 42,5% тех, у кого выявлен коронавирус за сутки, не имеют клинических проявлений болезни.

Напомним, что по данным на 14 мая было впервые за долгое время зафиксировано менее 10 тысяч случаев. Всего в России выявлено 262 843 случая коронавируса, и зафиксировано 2418 смертей от него.

Новые случаи по данным на 15 мая:

🔸 Москва - 4748

🔸 Московская область - 945

🔸 Санкт-Петербург - 541

🔸 Нижегородская область - 307

🔸 Ямало-Ненецкий АО - 115

🔸 Саратовская область - 113

🔸 Тульская область - 105

🔸 Свердловская область - 104

🔸 Ивановская область - 101

🔸 Челябинская область - 100

🔸 Краснодарский край - 99

🔸 Калужская область - 98

🔸 Республика Дагестан - 97

🔸 Рязанская область - 95

🔸 Иркутская область - 95

🔸 Волгоградская область - 90

🔸 Республика Башкортостан - 90

🔸 Ростовская область - 89

🔸 Владимирская область - 88

🔸 Республика Бурятия - 88

🔸 Брянская область - 87

🔸 Ярославская область - 87

🔸 Республика Татарстан - 84

🔸 Тамбовская область - 83

🔸 Чувашская Республика - 83

🔸 Курская область - 80

🔸 Белгородская область - 79

🔸 Республика Северная Осетия - 72

🔸 Кабардино-Балкарская Республика - 71

🔸 Новосибирская область - 71

🔸 Ульяновская область - 69

🔸 Ленинградская область - 66

🔸 Орловская область - 65

🔸 Смоленская область - 61

🔸 Пензенская область - 61

🔸 Ставропольский край - 60

🔸 Мурманская область - 59

🔸 Самарская область - 56

🔸 Приморский край - 53

🔸 Хабаровский край - 52

🔸 Республика Калмыкия - 51

🔸 Астраханская область - 50

🔸 Пермский край - 50

🔸 Красноярский край - 48

🔸 Липецкая область - 47

🔸 Омская область - 47

🔸 Воронежская область - 46

🔸 Республика Марий Эл - 45

🔸 Тверская область - 44

🔸 Тюменская область - 39

🔸 Ханты-Мансийский АО - 39

🔸 Алтайский край - 38

🔸 Республика Ингушетия - 35

🔸 Республика Саха (Якутия) - 35

🔸 Калининградская область - 33

🔸 Архангельская область - 32

🔸 Республика Адыгея - 31

🔸 Оренбургская область - 30

🔸 Республика Мордовия - 27

🔸 Карачаево-Черкесская Республика - 26

🔸 Чеченская Республика - 26

🔸 Республика Тыва - 26

🔸 Республика Хакасия - 25

🔸 Забайкальский край - 22

🔸 Кировская область - 21

🔸 Костромская область - 19

🔸 Псковская область - 16

🔸 Республика Коми - 15

🔸 Вологодская область - 15

🔸 Новгородская область - 14

🔸 Кемеровская область - 14

🔸 Камчатский край - 14

🔸 Амурская область - 10

🔸 Томская область - 9

🔸 Курганская область - 8

🔸 Магаданская область - 8

🔸 Республика Карелия - 6

🔸 Удмуртская Республика - 6

🔸 Чукотский АО - 6

🔸 Республика Крым - 6

🔸 Еврейская АО - 4

🔸 Севастополь - 3

🔸 Ненецкий АО - 2

🔸 Республика Алтай - 2

🔸 Сахалинская область - 1