Число выявленных случаев COVID-19 за сутки в России вновь превысило 10 тысяч

За последние сутки в 85 субъектах России выявлено 10 598 новых случаев коронавируса. 113 человек умерли, 4696 — выздоровели.
Отмечается, что у 42,5% тех, у кого выявлен коронавирус за сутки, не имеют клинических проявлений болезни.
Напомним, что по данным на 14 мая было впервые за долгое время зафиксировано менее 10 тысяч случаев. Всего в России выявлено 262 843 случая коронавируса, и зафиксировано 2418 смертей от него.
Новые случаи по данным на 15 мая:
🔸 Москва - 4748
🔸 Московская область - 945
🔸 Санкт-Петербург - 541
🔸 Нижегородская область - 307
🔸 Ямало-Ненецкий АО - 115
🔸 Саратовская область - 113
🔸 Тульская область - 105
🔸 Свердловская область - 104
🔸 Ивановская область - 101
🔸 Челябинская область - 100
🔸 Краснодарский край - 99
🔸 Калужская область - 98
🔸 Республика Дагестан - 97
🔸 Рязанская область - 95
🔸 Иркутская область - 95
🔸 Волгоградская область - 90
🔸 Республика Башкортостан - 90
🔸 Ростовская область - 89
🔸 Владимирская область - 88
🔸 Республика Бурятия - 88
🔸 Брянская область - 87
🔸 Ярославская область - 87
🔸 Республика Татарстан - 84
🔸 Тамбовская область - 83
🔸 Чувашская Республика - 83
🔸 Курская область - 80
🔸 Белгородская область - 79
🔸 Республика Северная Осетия - 72
🔸 Кабардино-Балкарская Республика - 71
🔸 Новосибирская область - 71
🔸 Ульяновская область - 69
🔸 Ленинградская область - 66
🔸 Орловская область - 65
🔸 Смоленская область - 61
🔸 Пензенская область - 61
🔸 Ставропольский край - 60
🔸 Мурманская область - 59
🔸 Самарская область - 56
🔸 Приморский край - 53
🔸 Хабаровский край - 52
🔸 Республика Калмыкия - 51
🔸 Астраханская область - 50
🔸 Пермский край - 50
🔸 Красноярский край - 48
🔸 Липецкая область - 47
🔸 Омская область - 47
🔸 Воронежская область - 46
🔸 Республика Марий Эл - 45
🔸 Тверская область - 44
🔸 Тюменская область - 39
🔸 Ханты-Мансийский АО - 39
🔸 Алтайский край - 38
🔸 Республика Ингушетия - 35
🔸 Республика Саха (Якутия) - 35
🔸 Калининградская область - 33
🔸 Архангельская область - 32
🔸 Республика Адыгея - 31
🔸 Оренбургская область - 30
🔸 Республика Мордовия - 27
🔸 Карачаево-Черкесская Республика - 26
🔸 Чеченская Республика - 26
🔸 Республика Тыва - 26
🔸 Республика Хакасия - 25
🔸 Забайкальский край - 22
🔸 Кировская область - 21
🔸 Костромская область - 19
🔸 Псковская область - 16
🔸 Республика Коми - 15
🔸 Вологодская область - 15
🔸 Новгородская область - 14
🔸 Кемеровская область - 14
🔸 Камчатский край - 14
🔸 Амурская область - 10
🔸 Томская область - 9
🔸 Курганская область - 8
🔸 Магаданская область - 8
🔸 Республика Карелия - 6
🔸 Удмуртская Республика - 6
🔸 Чукотский АО - 6
🔸 Республика Крым - 6
🔸 Еврейская АО - 4
🔸 Севастополь - 3
🔸 Ненецкий АО - 2
🔸 Республика Алтай - 2
🔸 Сахалинская область - 1