В Бурятии женщину повторно госпитализировали с коронавирусом

У жительницы Бурятии через 16 дней после того, как она вылечилась от коронавируса, снова появились симптомы COVID-19. Об это сообщает главврач республиканской инфекционной больницы Татьяна Сымбелова, которую цитирует «Интерфакс».

Пациентка была выписана 1 апреля после лечения с двумя отрицательными тестами на коронавирус. Но через 16 дней у нее вновь появились симптомы острого респираторного заболевания, а мазок выявил коронавирус.

«Эту пациентку повторно госпитализировали, она сейчас находится у нас на лечении», — говорит Сымбелова.

Во второй раз у женщины болезнь протекает тяжелее.

«На повестке стоит вопрос, либо это идет повторное заражение, потому что между выпиской и появлением респираторной симптоматики прошло 15–16 дней, либо это все-таки рецидив той инфекции, который у нее был. Для нас это еще пока не совсем понятно», — поясняет главврач.