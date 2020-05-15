Власти Москвы купили крупнейшего производителя масок

В марте «Компания инновационных технологий», производящая треть масок в России, была приобретена «Центррегионинвестом», который через посредника управляется подконтрольным правительству Москвы «Капиталинвестпроектом». Об этом сообщают «Ведомости».

«В марте, когда мы поняли, что городу потребуется существенный объем медицинских масок и что мы столкнемся с их дефицитом на рынке, мы приобрели производство, которое было развернуто на территории технополиса «Москва», — говорит заммэра Москвы Владимир Ефимов.

Сумма сделки не раскрывается, но эксперты оценивают производителя масок примерно в 1,5 млрд руб.

Несмотря на объемы производства приобретенной компании, на нужды столицы масок все равно не хватает и Москва вынуждена их закупать в Китае.