Правозащитники предложили ввести федеральную компенсацию репрессированным за потерю жилья

Версию законопроекта о праве жертв политических репрессий на компенсацию за отнятое в СССР жилье, предполагающую денежные компенсации из федерального бюджета, предложили юристы Института права и публичной политики. Ранее создание такого законопроекта от Минстроя потребовал Конституционный суд, однако предложенный ведомством документ был раскритикован, пишет «КоммерсантЪ».

Юристы Института права и публичной политики Григорий Вайпан, Наталья Секретарева и Ольга Ганина, подготовившие версию законопроекта, считают ее ответом на «безобразный законопроект Минстроя России, из-за которого постановление Конституционного суда рискует остаться неисполненным, а жертвы репрессий — прожить в ссылке до конца своих дней».

«Наше предложение очень простое: предоставить всем реабилитированным лицам, которые возвращаются на прежнее место жительства, единовременную выплату на строительство или приобретение жилья. Механизм таких выплат давно отработан. Они полагаются, например, ветеранам Великой Отечественной войны, чернобыльцам, вынужденным переселенцам. Более того, подобные выплаты предусмотрены в отдельных регионах и для жертв репрессий. Теперь мы предлагаем закрепить эту практику на федеральном уровне», — отмечает Вайпан.

По словам юриста, альтернативный законопроект уже направлен в Минстрой с предложением взять его за основу.

Напомним, что решение КС по жалобе детей репрессированных, рожденных в спецпоселениях и ссылках, которые оспаривали существующий порядок получения жилья, было вынесено в декабре 2019 года.

Законопроект, подготовленный Минстроем, с нарушением сроков был опубликован две недели назад для общественного обсуждения и получил 126 дизлайков, став самым «заминусованным» с начала года. Его раскритиковали Московская Хельсинкская группа, «Русь Сидящая», Международный Мемориал, Ассоциация юристов России, фонд «Историческая память» и уполномоченный по правам человека Москвы.