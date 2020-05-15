Украина продлила блокировку российских соцсетей

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, утверждающий решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2020 года продлить санкции в отношении российских соцсетей и интернет-сервисов, среди которых «Вконтакте» и «Одноклассники». Документ опубликован на сайте главы государства.

В апреле предложение в Совет о продлении санкций в отношении российских соцсетей вносил глава СБУ Иван Баканов.

«Фейки в странах устойчивой демократии приравнивают к оружию массового уничтожения. Против Украины идет гибридная война, а мы продолжаем противостоять информационным нападениям со стороны РФ. Так что в продолжении санкций есть смысл: этим мы защитим наших граждан от фейков и манипуляций, а соответственно — спасаем безопасность государства в целом», — цитировал Баканова Facebook СБУ.

Впервые санкции в отношение российских интернет-сервисов и соцсетей были введены в 2017 году Петром Порошенко.