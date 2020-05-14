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Алексей Макаркин о российских дипломатах, верящих в «план Даллеса»

14.05.2020

Современная российская дипломатия освоила зубодробительный стиль передовиц брежневской эпохи

Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов пополнил ряды многочисленных авторов, упомянувших в качестве подлинного фальшивый план Аллена Даллеса, «целью которого являлось уничтожение СССР методами пропаганды, разобщения национальностей и социальных групп, морального разложения населения». Многочисленные опровержения не действуют на конспирологов, искренне считающих, что Даллес мог написать текст в стилистике советского писателя-соцреалиста. Но в статье Чижова интереснее другое – формулировки типа «оголтелая кампания дезинформации», «беспрецедентный вал неприкрытой лжи». Это лексикон как раз времен Анатолия Иванова, который и придумал «план Даллеса» - так что современная российская дипломатия освоила зубодробительный стиль передовиц брежневской эпохи.

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