Москвичей начнут тестировать на антитела к коронавирусу

С 15 мая в Москве начнется массовое бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу, сообщил мэр Сергей Собянин. По его словам, для проведения тестирования правительство Москвы установило автоматические анализаторы крови. К концу мая общая мощность городской системы ИФА-тестирования превысит 200 тыс. анализов в сутки.

«Каждые несколько дней примерно 70 тыс. москвичей будут получать приглашение на бесплатную сдачу анализа. Отбор жителей будет осуществляться случайным образом в соответствии с возрастной структурой населения Москвы и с учетом округа проживания, а приглашения — рассылаться на электронную почту или с помощью sms. Чтобы сдать кровь, необходимо будет записаться онлайн, перейдя по ссылке, указанной в приглашении», — рассказал Собянин.

Результаты скрининга будут подводиться еженедельно. Данные опубликуют на портале mos.ru. Именно они станут основой для принятия решений, связанных с планированием работы медицинской системы и сохранением либо смягчением действующих ограничений.