Треть российских компаний может обанкротиться

По данным Центра стратегических разработок, более трети компаний из разных отраслей имеют риск банкротства. При этом 94% предпринимателей опасаются банкротств контрагентов, которые могут вызвать «эффект домино», сообщают «Ведомости».

Причинами для банкротств, согласно исследованию ЦСР, может стать падение спроса, невозможность обслуживать кредиты и вынужденная приостановка работы. Самые большие проблемы возникают у компаний сферы торговли и услуг, а также у легкой и пищевой промышленности. Также под угрозой отрасль недвижимости, генерирующие, сбытовые и сетевые компании, отрасль общественного питания.

Для компаний из наиболее пострадавших от защитных мер против распространения коронавируса до начала октября действует мораторий на банкротства по заявлениям от кредиторов. Однако они могут отказаться от защитных мер либо инициировать собственное банкротство. Отказ также дает возможность выплачивать дивиденды, распределять прибыль между учредителями, а также выкупать или приобретать размещенные акции.

По данным ЦСР, в апреле число банкротств сократилось более чем в 10 раз в годовом выражении, однако через полгода страну может ждать их волнообразный рост. Планируют инициировать банкротства 22% компаний, а 78% об этом думают. 60% опрошенных компаний с высоким риском банкротства не защищены мораторием.

ЦСР для решения проблемы предлагает изменить процедуру банкротства таким образом, чтобы суд утверждал план реструктуризации без согласия кредиторов.