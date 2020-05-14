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От коронавируса выздоровели главы минкульта и минобразования

14.05.2020

Сразу два представителя российского правительства переболели коронавирусом. Речь идет о министре культуры Ольге Любимовой и министре науки и высшего образования Валерии Фалькове.

О том, что Любимова вернулась к работе после того, как вылечилась от COVID-19, сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря министра Анну Усачеву. «Врачи ее выписали, Ольга Борисовна на рабочем месте, чувствует себя хорошо. К счастью, болезнь протекала в легкой форме», — сказала Усачева. Во время болезни министр культуры работала из дома.

О том, что коронавирус перенес министр науки и высшего образования Валерий Фальков, сообщил президент Владимир Путин, пишет ТАСС.

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