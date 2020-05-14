Григорий Мельконьянц о скандальных изменениях на выборах под шумок эпидемии

После изучения документов становится ясно, что поправки уже к ближайшим выборам ужесточают регистрацию кандидатов через сбор подписей, бесконтрольно расширяют голосование за пределами помещений для голосования, упрощают применение почтового и дистанционного электронного голосования, поражают в праве баллотироваться на выборах новые категории граждан.

Разберем поправки по частям.

1. Ужесточается регистрация кандидатов через сбор подписей

— С 10 до 5 %, сокращается количество недействительных и недостоверных подписей, необходимых для отказа кандидату в регистрации. В два раза становится проще не допускать кандидатов на выборы.

— Помимо проставления подписи и даты, теперь избиратель в подписном листе должен собственноручно вписывать и свои Ф.И.О. Сборщикам станет значительно сложнее собирать подписи, а избиркомам станет проще их «выбраковывать», так как добавляется три новых слова для проверки почерковедом и для не всегда корректной оцифровки для проверки по базе МВД.

— Для подписного листа вводятся новые ограничения: он должен содержать строго пять строк для проставления подписей избирателей и должен изготавливаться для заполнения только с одной стороны. Это ограничивает свободу избирательного штаба выбирать наиболее удобную форму для сбора подписей.

— При этом устанавливается, что региональным законом может быть предусмотрен сбор подписей избирателей через портал Госуслуги. Однако количество собранных таким образом подписей не может превышать половину количества подписей, необходимого для регистрации кандидата. Таким образом это ограничение обесценивает идею об электронном сборе подписей — чтобы оградиться от претензий почерковедов и неточных баз МВД. Во второй половине подписей — «бумажной», при желании всегда можно будет найти 5% «брака» и отказать кандидату в регистрации.

2. Бесконтрольно расширяется голосование за пределами помещений для голосования

— Значительная часть поправок посвящена увеличению возможностей для голосования за пределами помещений для голосования — как в день голосования, так и досрочно.

— Перечень уважительных причин для «надомного» голосования становится «резиновым». К ныне установленным уважительным причинам «по состоянию здоровья и инвалидности» добавляются «в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным уважительным причинам, не позволяющим прибыть в помещение для голосования».

— Расширяются возможности для применения досрочного голосования отдельных групп избирателей (когда комиссии выезжают по месту жительства избирателей). Если раньше оно могло проводится лишь в труднодоступных и отдаленных местностях, то теперь в течение 15 дней до дня голосования комиссии могут проводить голосование в населенных пунктах, «транспортное сообщение с которыми затруднено».

— Кроме того, комиссии в течение 7 дней до дня голосования могут фактически устраивать досрочные выездные избирательные участки «на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах» для граждан, подавших заявки на надомное голосование (перечень оснований для которого стал открытым).

— Такое выездное досрочное голосование слабо поддается общественному контролю, поэтому оно может стать удобным инструментом фальсификаций. Многое будет зависеть от позиции ЦИК, которая должна будет определить порядок проведения такого голосования.

3. Упрощается применение почтового и дистанционного электронного голосования

— ЦИК получает полномочия своим решением определять в каких регионах и по какой процедуре проводить голосования по почте и посредством дистанционного электронного голосования. Если ранее для введения таких форм голосования требовались изменения в региональных законах, то теперь за них будет решать Центризбирком. Общественный контроль за такими формами голосования затруднен. Риски при проведении голосования по почте связаны с тем, что невозможно удостовериться в том, лично и свободно ли голосует избиратель, все ли отправленные избирателями бюллетени учтены, не произошло ли каких-либо манипуляций с конвертами и бюллетенями. Риски дистанционного голосования более многогранны и связаны с нарушением тайны голосования, возможностями административного давления, сбоями в работе системы и подменой голосов.

4. Поражаются в праве баллотироваться на выборах новые категории граждан

— Поражаются в пассивном избирательном праве граждане, осужденные к лишению свободы за совершение преступлений средней тяжести по 50 составам преступлений, начиная от публичного распространения заведомо ложной общественно значимой информации или неоднократного нарушения правил организации митинга, заканчивая мошенничеством, которым у нас «кошмарят» бизнес.

— Есть риск роста заказных дел на неугодных политических и общественных деятелей, которых в превентивном порядке будут привлекать к ответственности. Для применения ограничений не обязательно лишать человека свободы, достаточно будет назначить условный срок, после отбытия которого гражданин еще 8 лет не сможет баллотироваться на выборах. В нашей действительности обозреватели привыкли считать условный срок почти что оправдательным приговором, но добавляются новые проблемы.

5. Вводится и позитивное предложение об образцах заполнения подписных листов

— Избиркомы теперь станут утверждать образец заполнения подписного листа, где будут сразу указаны данные о выборах. Это хорошо, так как у кандидатов будет готовый бланк для использования, его не нужно будет составлять под каждые выборы самостоятельно, под угрозой «выбраковки» комиссией в случае ошибок в данных о выборах. Но после первого чтения законопроекта мы высказывали озабоченность о рисках того, а что если сам избирком при утверждения образца допустит ошибку. Нас услышали и ко второму чтению были внесены поправки, что неточности в образце избиркома и как следствие в подписном листе кандидата, не может служить основанием для признания подписей избирателей недействительными.

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