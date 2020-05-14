Обвиняемый в крушении МН17 Леонид Харченко арестован по другому делу

В Донецке в марте был арестован Леонид Харченко, один из четырех обвиняемых по делу о сбитом рейсе МН17. Его обвиняют в незаконном обыске в 2014 году и хранении оружия, но, по мнению знакомых с произошедшим, разведчика просто хотят изолировать. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Суд по делу о сбитом в 2014 году самолете над самопровозглашенной республикой ДНР начался в Нидерландах 9 марта. Бывший военный разведчик ДНР Харченко, который официально объявлен в розыск по делу MH17, был задержан в Донецке 11 марта. А 8 мая ему продлили арест на два месяца. Сослуживцы Харченко считают, что его изолировали, чтобы предотвратить похищение украинскими спецслужбами.

«Обвинения смешные — якобы участие в незаконном обыске в 2014 году и незаконное хранение оружия. По первому пункту у потерпевших к нему претензий нет. По второму — этот пистолет ему в 2019 году выдали в министерстве госбезопасности для обеспечения личной безопасности в связи с делом МН17», — рассказывает один из источников BBC.

Летом 2019 года Украине удалось вывезти в Киев другого бывшего ракетчика ДНР Владимира Цемаха, который также связан с делом МН17. В сентябре Цемаха отправили в Москву в рамках обмена удерживаемыми лицами. Нидерланды обвиняли Россию в затягивании его выдачи.