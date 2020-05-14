«Гринпис»: строительство новых мусоросжигательных заводов в России принесет вред

Новые мусоросжигательные заводы не решат проблему с утилизацией мусора, будут производить токсичные отходы, помешают отказаться от использования неперерабатываемой упаковки и вызовут социальное недовольство, считает «Гринпис».

«Ростех», «Росатом» и «ВЭБ.РФ» планируют построить минимум 25 новых мусоросжигательных заводов рядом с туристическими центрами и крупными агломерациям (от 500 тыс. человек). Госкорпорации считают, что это предотвратит строительство 80 мусорных полигонов и приведет к закрытию 25 существующих.

Но по мнению «Гринпис» проект принесет много проблем для российской экологии. В частности, новые 25 заводов, а также 4 в Подмосковье и 1 в Татарстане смогут сжечь лишь 20% от всех отходов. А для захоронения токсичной золы (которой в год будет появляться примерно 5 млн тонн) нужны будут специальные полигоны. Сейчас из Подмосковья золу рекомендовано возить на полигон токсичных отходов в Томске.

Для работы заводов будет необходима комбинированная пластиковая упаковка, от которой сейчас отказываются в Европе. Если извлекать из мусора ПЭТ-бутылки, то качество горения упадет на 8-9%. Это помешает отказаться от такой неперерабатываемой упаковки.

Строительство заводов, скорее всего, пройдет за счет налогоплательщиков, а в условиях проблем с экономикой из-за коронавируса их может не хватить. Экологи также предостерегают от социального взрыва, так как для строительства 25 объектов нужны будут общественные слушания.

«Местные жители начнут бастовать, потому что не захотят рисковать здоровьем своих детей — им придется дышать вредными выбросами», — отмечают в «Гринпис».

Энергия, производимая заводами, будет ненужной и дорогой. В России ее и так производится избыточное количество, и то, что будут вырабатывать МСЗ, обяжут «покупать за большие деньги», считают экологи. Это может стать причиной роста цен на коммунальные услуги.