Леонид Гозман: Последние времена?

Депутаты с амулетами от коронавируса, арест шамана, девочки на гвоздях, послания из бункера, смысл которых безуспешно пытается расшифровать вся страна. Последние времена!

Это агония. Она может продлиться дни, может — месяцы, вряд ли годы. Пытаться налаживать диалог с властью уже бессмысленно, она все равно ничего не услышит, она инкапсулировалась и понятия уже не имеет о том, что происходит за периметром охраны. Нет, там остались еще профессиональные люди. которые пытаются не допустить хаоса в зоне своей ответственности. Но стратегические решения принимают не они. Авторитета у власти нет, страха перед ней, в общем, тоже нет. Иллюзии остались только у тех, кто очень хочет, чтобы они остались.

Под шумок пандемии устанавливается диктатура уже без всяких демократических финтифлюшек: полиции можно все, а голосовать теперь будем по почте или просто одобрительно кивая телевизору. И не важно уже, сохранит ли свой пост нынешний вождь или нам внезапно будет в качестве объекта всенародной любви явлен кто-то из его верных соратников. Пути назад — мирного, законного пути — нет.

И вопрос теперь не о составе следующей Думы и прочих мелочах — да и будет ли следующий состав? Вопрос, а что нам всем делать? И страну жалко, да и самих себя тоже. Вот это надо обсуждать, а не что у них там под ковром происходит, да пусть хоть совсем загрызут друг друга.

Я, правда, все равно надеюсь, что прорвемся. Не иначе как по глупости.

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