Сотрудникам Сбербанка предложили испытать на себе потенциальную вакцину от COVID-19

Письма с приглашением принять участие в тестировании вакцины против коронавируса своим сотрудникам через электронную рассылку отправил Сбербанк. Испытания вакцины, о которых идет речь, начнутся в середине июня, пишет РБК. Разработчиком тестируемого средства является Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи.

Стать добровольцами смогут лишь те, кто подходит под ряд критериев и не имеет противопоказаний. При этом люди должны будут две недели до испытаний не контактировать с потенциально инфицированными лицами, а также в течение срока самого тестирования (28 дней).

Сбербанк ранее направил на разработку вакцины, лекарств от коронавируса и борьбу с пандемией более 3 млрд руб., которые, в том числе, были собраны топ-менеджерами и сотрудниками. Среди организаций, которым были направлены средства, был и Центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи.