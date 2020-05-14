Владимир Гельман: Кого боится Кремль?

В связи с дискуссией вокруг публикаций о недостоверной статистике по пандемии в России (гневная отповедь МИД зарубежным СМИ, и проч.) необходимо важное уточнение. Невозможно одной рукой бороться с пандемией, опираясь на добросовестный сбор данных, а другой рукой — управлять страной, опираясь на мандат, полученный в ходе выборов/голосований, официальные итоги которых носят заведомо недобросовестный характер. Поставщиками официальных данных и по пандемии, и по выборам/голосованиям выступают одни и те же нижние этажи «вертикали власти» (иногда эти поставщики сидят чуть ли не в соседних кабинетах). Собственно, истерическая реакция властей на сообщения о недостоверности данных по пандемии говорит о том, что на самом деле страх вызывает не публичная огласка недостоверности официальных данных о пандемии (по большому счету российским властям все равно, сколько россиян заболеет и умрет, см. «помер Максим, ну и х... с ним»). Гораздо опаснее риски того, что россияне, которые не станут верить официальным данным о пандемии, на фоне падающих рейтингов тем более не станут верить официальным данным об итогах выборов/голосований.

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