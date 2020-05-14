ФМБА России сообщило о новом проявлении COVID-19 у больных

Два случая нетипичного проявления коронавируса, когда у пациентов возник серозный перитонит, выявили центры Федерального медико-биологического агентства России.

Как рассказали в ведомстве, первая пациентка поступила 27 апреля в Федеральный научно-клинический центр ФМБА России с с заложенностью носа, температурой до 38°C, кашлем, симптомом «матового стекла» (типичными клиническими проявлениями COVID-19), тест на коронавирус у нее был положительный. 3 мая в 6-е инфекционное отделение Федерального клинического центра высоких медицинских технологий ФМБА России поступил пациент с внебольничной двусторонней полисегментарной пневмонией и другими симптомами, указывающими на COVID-19. Его тест на вирус также был положительным.

Когда пациентов начали лечить, у обоих появилась отрицательная динамика, проявляющаяся в росте температуры и симптоме «острого живота». Пациентам сделали диагностическую лапароскопию и обнаружили в брюшной полости наличие жидкости (серозный мутный выпот). Никаких других показателей острой хирургической патологии у пациентов не было.

«Таким образом, по результатам обследований двух пациентов можно предполагать новый вариант COVID-19, протекающий с клинической картиной серозного перитонита», — отмечают в ФМБА России.

Возможно, воспаление является иммунным ответом организма на COVID-19, который приводит к патологическим изменениям в микрососудах организма и вызывает асептическое воспаление некоторых серозных оболочек.