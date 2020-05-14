Александр Пожалов о самоизоляции избирательной системы

Из широко известного (поэтому тут тезисно):

1. Экспериментальное электронное голосование в Москве на выборах в 2020-2021 годах.

2. «Криминальный фильтр» в виде запрета баллотироваться в течение 5 лет после снятия судимости теперь спускается на несколько десятков криминальных и «политических» статей средней тяжести.

3. Возможность почтового и электронного голосования как на выборах в Госдуму, так и на региональных и муниципальных выборах и референдумах (условия и порядок определит ЦИК).

4. Оффлайновые «цифровые УИКи» — там избиратели, находящиеся в день выборов в другом регионе, смогут очно и под контролем наблюдателей проголосовать за кандидата в Госдуму, в губернаторы или в заксобрание «своего» региона, — теперь ЦИК сможет открыть не только в Москве, но и в других регионах (их часто путают с дистанционным электронным голосованием, но это совсем другое).



А вот теперь из не всем очевидного:

1. Надомное голосование по любым причинам.

Как и ожидалось, возможность для надомного голосования по любым причинам, которую заложили в ещё не состоявшееся голосование по Конституции, заранее переносят и на обычные выборы, в том числе и на выборы в Госдуму.

Для этого закрытый перечень оснований («не могут самостоятельно по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для голосования») в законе заменяется на открытый («и иным уважительным причинам, не позволяющим прибыть в помещение для голосования»).



2. Голосование во дворах и парках.

С предстоящего голосования по Конституции на обычные выборы всех уровней, включая Госдуму, переносится норма, позволяющая при желании и в заботе «о защите здоровья избирателей» организовать участок как для обычного, так и досрочного (за 7 дней) голосования в любых общественных местах: «на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах».

Ждём появления спецучастков во дворах, парках, торговых центрах или на остановках?



3. Электронные подписи — факультативны и только на региональных выборах, а вот ужесточение требований к браку — императивно на выборах всех уровней.

Сбор до половины подписей на Госуслугах, возможное в связи с этим сокращение числа «бумажных» подписей, обязанность избиркома утвердить образец заполнения шапки подписного листа (безусловное благо для кандидатов) сопровождается другими условиями:

— сбор электронных подписей на выборах в Госдуму пока не разрешён, хотя уже в этом году должны пройти довыборы в 4 округах, а именно на думском округе нужно собрать больше всего подписей (в среднем около 15 000 подписей);

— сбор электронных подписей на Госуслугах для выборов губернаторов и заксобраний сперва должны разрешить сами регионы. А также ничто не мешает регионам установить, что электронно собирается не 50%, а всего 5-10% от общего числа подписей;

— ужесточаются требования к самостоятельному заполнению избирателями своих ФИО (это и борьба с «фабриками рисовки подписей» с обеих сторон, и окно возможностей для экспертов-графологов, чтобы усомниться в качестве подписей);

— на выборах всех уровней, включая Госдуму, сокращается объём допустимого брака в подписях. Раньше для отказа кандидату и партсписку в регистрации забраковать надо было 10% подписей (100 из условной 1000 бумажных подписей). Теперь же это число уменьшается до 5% (на ту же условную 1000 подписей, если половина собирается на Госуслугах, это теперь 50 из 500 бумажных подписей).

Но ведь электронный сбор подписей в таком количестве необязателен, поэтому во многих случаях это превратится в 50 случаев брака на всё ту же прежнюю бумажную 1000 подписей.



4. Хватит выборов в районные советы вне ЕДГ.

Количество полноценных муниципальных выборов вне ЕДГ должно сократиться, поэтому вполне возможно, что между ЕДГ будут проводиться только довыборы на отдельные вакантные мандаты. Это связано с новой нормой о том, что выборы советов депутатов вновь созданных муниципальных образований (в ходе реформы МСУ в регионах и укрупнения муниципальных образований) должны пройти не в течение 6 месяцев, а в течение 1 года.

Хотя на таких промежуточных выборах при, как правило, низкой явке у «Единой России» чаще всего не возникало проблем даже в сложных муниципалитетах..



5. Большая прозрачность правил перенарезки и новых границ округов на выборах в заксобрания и местные советы с 2021 года.

Так как процесс стыковки локомотива поправок в избирательное законодательство с «прицепными вагончиками» затянулся, более прозрачные основания для перенарезки округов в заксобрания и местные советы, а также разумное требование опубликовать новые границы заблаговременно — за 9 месяцев до выборов — теперь начнут действовать только к ЕДГ 2021 года.

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