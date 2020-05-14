Андрей Бузин: Лихорадочное законотворчество

Если бы я был настоящим юристом, я бы написал, что «Государственная Дума лихорадочно приняла очередные поправки, ухудшающие институт российских выборов». Но я юрист не настоящий, поэтому хорошо понимаю, что роль Государственной Думы в этом деле примерно такая же как роль регистратора больничных листов в поликлинике. Что-то внести в бланк и поставить печать…

Важные изменения избирательного закона у нас давно исходят совсем не из недр Государственной Думы, а с вершины номенклатурной вертикали, которой хочется сохранить и власть, и атрибут демократии в виде так называемых выборов.

За процессами конституционного - в том числе электорального - законотворчества в нашей Госдуме наблюдать очень занятно (см. http://www.votas.ru/men_zak.html). Не успели мы опомниться от сомнительных новаций скороспелого закона о поправках в Конституцию, как наш законодатель решил закрепить эти новации в законе о выборах. Закрепить и углубить.

Скорость углубления свидетельствует о высокой степени заинтересованности главного законодателя (не путать с Госдумой) в принятых поправках. Содержание поправок свидетельствует о дальнейшем превращении выборов в декорацию. Форма поправок свидетельствует о том, что они писались «на коленке» сотрудника Администрации Президента. Последствия для моей страны будут печальны.

Итак, про скорость. С момента внесения законопроекта до принятия его в 3-м чтении прошло 72 дня. При этом внесенные поправки изменили проект до неузнаваемости, что, впрочем, с нашим законодателем бывало и раньше, и что, вообще говоря, характеризует нашего законодателя.

Теперь – про содержание. Исходный проект содержал три новации:

1) утверждение «шапки» подписного листа избирательной комиссией (что хорошо);

2) собственноручное внесение избирателем своего ФИО в подписной лист (что плохо);

3) возможность собирать половину подписей в поддержку выдвижения через сайт Госуслуг (что ни хорошо, ни плохо).

Конечно, депутаты не заметили, что речь идет о внесении поправок в совершенно дикие требования закона о сборе подписей. При этом юридическую норму меняют те, кого эта норма совсем не касается, поскольку кандидаты от парламентских партий вообще не должны собирать подписи. Парламентариям, принимавшим эти поправки, неведомо и совершенно безразлично, что они, вместо того, чтобы применить скальпель пытаются лечить аппендицит витаминами. При нашей правоприменительной практике найти достаточное количество недействительных подписей что среди 4-х тысяч, что среди 2-х одинаково легко. А вот собрать эти 2 тысячи с требование о внесении ФИО самим избирателем станет еще труднее.

И вишенка на торте: пока безразличные к этому новшеству законодатели осмысливали первоначальный законопроект, депутаты О.В.Савастьянова, Д.В.Ламейкин и И.Е.Марьяш вносят «маленькую» поправку в свой же законопроект о том, что для того, чтобы не зарегистрировать кандидата по подписям теперь будет достаточно выбраковать не 10%, только 5% подписей. Законопроект с этой поправкой становится совсем реакционным.

Но этого организаторам издевательств над нашими депутатами мало. Они дополняют (руками самих же депутатов, естественно) законопроект поправками, которые уж совсем не имеют никакого отношения к исходному законопроекту. Вводятся НОВЫЕ ВИДЫ голосования – «досрочное голосование вне помещения для голосования», голосование по почте, голосование по Интернету. С таким же успехом в этот законопроект можно было бы внести поправки о голосовании в банкоматах, на кассах магазинов и в парикмахерских. А заодно лишить пассивного избирательного права нарушителей дорожного движения.

Потому что все принимается быстро, в условиях режима повышенной готовности к принятию и одобрению. Не до общественного обсуждения тут, когда даже высшие чиновники, да и депутаты подвержены вирусу.

Принятые новые виды голосования являются высококонтагеозными потенциально опасными источниками распространения болезни «фальсификация» для любых видов голосования – выборов, референдумов, «общероссийских голосований».

Может, испуганные коронавирусом депутаты этого не понимают? Или им сейчас не до того? Или им вообще не до того?

В новом законе есть еще пара смешных деталей, свидетельствующих о том, что депутаты имеют мало отношения к принятым поправкам. Например, установление числа подписей на подписном листе. Но это уже мелочи. Боюсь, впереди нас ждут более крупные усовершенствования и избирательного и другого законодательства.

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