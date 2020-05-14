Росреестр засекретил недвижимость генпрокурора Краснова

Генпрокурор России Игорь Краснов сменив на этом посту Юрия Чайку скрыл свою недвижимость в Росреестре. «Открытые медиа» обратили внимание, что квартирой площадью чуть больше 124 квадратных метров на Мичуринском проспекте в Москве он пользуется с 2017 года. До середины 2018-го года она принадлежала управлению делами президента, затем, вскоре после назначения Краснова на пост главы надзорного ведомства, была передана в собственность ему и его несовершеннолетней дочери. Но уже в выписках от середины апреля имена двух собственников скрыты: вместо них в реестре указано, что обе доли квартиры принадлежат Российской Федерации.

Поправки в закон «О государственной охране», принятые в 2017 году, позволяют высокопоставленным чиновникам скрывать информацию о себе и о членах своих семей, отмечает заместитель гендиректора «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов.



Квартира Краснова располагается в элитном жилом комплексе «Белый лебедь». В среднем один квадратный метр в жилом комплексе оценивается на портале ЦИАН в 473,2 тыс. руб., то есть квартира Игоря Краснова может стоить 58,8 млн руб. В 2012—2018 годах Краснов вместе с супругой заработал чуть больше 8,9 млн рублей, следует из его деклараций.

От государства Краснов получил не только квартиру. С 2018 года в его декларации указано, что он арендует загородный дом площадью около 213 квадратных метров. Речь идёт о коттедже на территории дачного поселка «Жуковка-1». В месяц аренда коттеджа может обойтись примерно в 200 тыс. руб., по данным ЦИАН.