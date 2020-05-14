Коронавирусом больны 617 сотрудников ФСИН и 145 заключенных

В следственных изоляторах и колониях выявлено 145 больных коронавирусом заключенных и подозреваемых. Вирус обнаружен также у 617 сотрудников ФСИН, сообщает «Интерфакс».

Из числа зараженных уже выздоровели 208 сотрудников и 29 подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Всего в системе наказания было проведено более 35 тыс. лабораторных тестов на коронавирус.

«Медико-санитарные части работают в круглосуточном режиме, все они обеспечены необходимым запасом лекарственных препаратов. Медработники увеличили количество покамерных обходов и осмотров. При первых появлениях респираторного заболевания у подозреваемых, обвиняемых и осужденных в обязательном порядке проводятся лабораторные исследования на коронавирус», — уверяют во ФСИН.