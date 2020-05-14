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Официально в России выявлено менее 10 тысяч новых случаев коронавируса

14.05.2020

За последние сутки в России выявлено 9974 новых случая коронавируса. 93 человека умерли. Всего выявлено 252 245 случаев коронавируса. За весь период умерли 2305 пациентов, выздоровели 53 530 человек.

Новые случаи:

🔸 Москва - 4712

🔸 Московская область - 918

🔸 Санкт-Петербург - 460

🔸 Нижегородская область - 238

🔸 Ивановская область - 102

🔸 Тульская область - 98

🔸 Республика Дагестан - 98

🔸 Калужская область - 97

🔸 Краснодарский край - 97

🔸 Волгоградская область - 96

🔸 Саратовская область - 96

🔸 Рязанская область - 89

🔸 Оренбургская область - 89

🔸 Республика Башкортостан - 88

🔸 Ярославская область - 87

🔸 Тамбовская область - 86

🔸 Самарская область - 84

🔸 Брянская область - 82

🔸 Ульяновская область - 80

🔸 Чувашская Республика - 79

🔸 Ростовская область - 78

🔸 Курская область - 76

🔸 Новосибирская область - 76

🔸 Кабардино-Балкарская Республика - 73

🔸 Ямало-Ненецкий АО - 73

🔸 Ставропольский край - 72

🔸 Республика Северная Осетия - 70

🔸 Ленинградская область - 69

🔸 Свердловская область - 64

🔸 Республика Татарстан - 61

🔸 Ханты-Мансийский АО - 61

🔸 Орловская область - 57

🔸 Белгородская область - 52

🔸 Хабаровский край - 51

🔸 Республика Бурятия - 49

🔸 Приморский край - 49

🔸 Липецкая область - 46

🔸 Забайкальский край - 46

🔸 Владимирская область - 45

🔸 Воронежская область - 45

🔸 Астраханская область - 45

🔸 Пензенская область - 45

🔸 Челябинская область - 44

🔸 Пермский край - 42

🔸 Архангельская область - 41

🔸 Тюменская область - 41

🔸 Республика Ингушетия - 39

🔸 Республика Тыва - 39

🔸 Алтайский край - 39

🔸 Республика Марий Эл - 37

🔸 Смоленская область - 36

🔸 Калининградская область - 36

🔸 Республика Калмыкия - 35

🔸 Республика Саха (Якутия) - 35

🔸 Республика Мордовия - 34

🔸 Омская область - 34

🔸 Костромская область - 31

🔸 Республика Крым - 30

🔸 Карачаево-Черкесская Республика - 27

🔸 Иркутская область - 26

🔸 Чеченская Республика - 24

🔸 Мурманская область - 21

🔸 Красноярский край - 21

🔸 Тверская область - 20

🔸 Новгородская область - 15

🔸 Кировская область - 15

🔸 Кемеровская область - 13

🔸 Республика Карелия - 12

🔸 Вологодская область - 12

🔸 Псковская область - 12

🔸 Амурская область - 12

🔸 Камчатский край - 11

🔸 Курганская область - 9

🔸 Томская область - 9

🔸 Республика Коми - 8

🔸 Республика Хакасия - 8

🔸 Удмуртская Республика - 7

🔸 Еврейская АО - 6

🔸 Республика Адыгея - 5

🔸 Республика Алтай - 3

🔸 Сахалинская область - 2

🔸 Севастополь - 2

🔸 Магаданская область - 1

🔸 Чукотский АО - 1

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