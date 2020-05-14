Официально в России выявлено менее 10 тысяч новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 9974 новых случая коронавируса. 93 человека умерли. Всего выявлено 252 245 случаев коронавируса. За весь период умерли 2305 пациентов, выздоровели 53 530 человек.
Новые случаи:
🔸 Москва - 4712
🔸 Московская область - 918
🔸 Санкт-Петербург - 460
🔸 Нижегородская область - 238
🔸 Ивановская область - 102
🔸 Тульская область - 98
🔸 Республика Дагестан - 98
🔸 Калужская область - 97
🔸 Краснодарский край - 97
🔸 Волгоградская область - 96
🔸 Саратовская область - 96
🔸 Рязанская область - 89
🔸 Оренбургская область - 89
🔸 Республика Башкортостан - 88
🔸 Ярославская область - 87
🔸 Тамбовская область - 86
🔸 Самарская область - 84
🔸 Брянская область - 82
🔸 Ульяновская область - 80
🔸 Чувашская Республика - 79
🔸 Ростовская область - 78
🔸 Курская область - 76
🔸 Новосибирская область - 76
🔸 Кабардино-Балкарская Республика - 73
🔸 Ямало-Ненецкий АО - 73
🔸 Ставропольский край - 72
🔸 Республика Северная Осетия - 70
🔸 Ленинградская область - 69
🔸 Свердловская область - 64
🔸 Республика Татарстан - 61
🔸 Ханты-Мансийский АО - 61
🔸 Орловская область - 57
🔸 Белгородская область - 52
🔸 Хабаровский край - 51
🔸 Республика Бурятия - 49
🔸 Приморский край - 49
🔸 Липецкая область - 46
🔸 Забайкальский край - 46
🔸 Владимирская область - 45
🔸 Воронежская область - 45
🔸 Астраханская область - 45
🔸 Пензенская область - 45
🔸 Челябинская область - 44
🔸 Пермский край - 42
🔸 Архангельская область - 41
🔸 Тюменская область - 41
🔸 Республика Ингушетия - 39
🔸 Республика Тыва - 39
🔸 Алтайский край - 39
🔸 Республика Марий Эл - 37
🔸 Смоленская область - 36
🔸 Калининградская область - 36
🔸 Республика Калмыкия - 35
🔸 Республика Саха (Якутия) - 35
🔸 Республика Мордовия - 34
🔸 Омская область - 34
🔸 Костромская область - 31
🔸 Республика Крым - 30
🔸 Карачаево-Черкесская Республика - 27
🔸 Иркутская область - 26
🔸 Чеченская Республика - 24
🔸 Мурманская область - 21
🔸 Красноярский край - 21
🔸 Тверская область - 20
🔸 Новгородская область - 15
🔸 Кировская область - 15
🔸 Кемеровская область - 13
🔸 Республика Карелия - 12
🔸 Вологодская область - 12
🔸 Псковская область - 12
🔸 Амурская область - 12
🔸 Камчатский край - 11
🔸 Курганская область - 9
🔸 Томская область - 9
🔸 Республика Коми - 8
🔸 Республика Хакасия - 8
🔸 Удмуртская Республика - 7
🔸 Еврейская АО - 6
🔸 Республика Адыгея - 5
🔸 Республика Алтай - 3
🔸 Сахалинская область - 2
🔸 Севастополь - 2
🔸 Магаданская область - 1
🔸 Чукотский АО - 1