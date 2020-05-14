ООН предупреждает о грядущем глобальном кризисе психического здоровья из-за пандемии COVID-19

Пандемия COVID-19 привела к тому, что миллионы людей окружены смертью и находятся в изоляции, бедности и тревоге. Это, по мнению экспертов ООН, может вызвать глобальный кризис в области психического здоровья, пишет Reuters.

Представляя доклад ООН и руководящие указания в сфере психического здоровья во время пандемии, Девора Кестель, директор департамента психического здоровья Всемирной организации здравоохранения, отметила вероятность роста числа и тяжести психических заболеваний. Эксперт призывает правительства срочно решать эту проблему.

В отчете ООН говорится, что некоторые регионы и слои общества подвержены психическим расстройствам сильнее других, включая детей и молодых людей, изолированных от друзей и школы, работников здравоохранения, которые видят тысячи больных и умирающих от коронавируса пациентов.

Во многих странах отмечается рост случаев депрессии и домашнего насилия. Люди боятся за свое здоровье и здоровье близких, а также последствия изоляции. Миллионы столкнулись с экономическими потрясениями, потерей или риском утраты дохода и средств к существованию. Дезинформация и отсутствие понимания, как долго пандемия продлится, усиливают чувство беспокойства и безнадежность относительно будущего.

Правительствам предлагается компенсировать недофинансирование психологической помощи населению и обеспечить дистанционные методы лечения, например, для медработников, работающих с больными COVID-19. Также психологическая упреждающая работа должна вестись с людьми, у которых есть риск депрессии, домашнего насилия и обнищания.