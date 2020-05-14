ВОЗ: COVID-19 может никогда не исчезнуть

Представители Всемирной организации здравоохранения предостерегли от попыток предсказать, как долго коронавирус будет циркулировать, заявив, что он может никогда не исчезнуть и стать эндемичным, как ВИЧ. Об этом сообщает Reuters.

«Важно, чтобы мы были реалистами, и я не думаю, что кто-то может предсказать, когда эта болезнь исчезнет, — говорит эксперт по чрезвычайным ситуациям ВОЗ Майк Райан. — Я думаю, что не должно быть никаких обещаний и дат. Эта болезнь может перерасти в длительную проблему».

По словам Райана, возможно даже появление вакцины не позволит победить болезнь полностью. Вакцины существуют и для других болезней, таких как корь, которые все еще полностью не были устранены.

Эксперты ВОЗ отметили, что решение проблемы с коронавирусом требует постоянного контроля, нужно быть осторожными при открытии границ и снятии блокировок. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус добавил, что борьба с коронавирусом — «это дело каждого, и мы все должны внести свой вклад в прекращение этой пандемии».