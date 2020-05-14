На российско-китайской границе усиление карантинных мер привело к очередям из грузовиков

Из-за усиления со стороны Китая карантинных мер на границе с Россией, на ряде пропускных пунктов образовались очереди из грузовых автомобилей. По словам начальника отделения организации функционирования пунктов пропуска Дальневосточного таможенного управления Ирины Авдеевой, Китай пропускает с российской территории не более двух транспортных средств в час.

Так 13 мая через пункт пропуска Пограничный в Китай выехало всего 10 транспортных средств, через Полтавку — 33, через Краскино — 21, через Забайкальск — 27. Очередь перед пропускным пунктом Пограничный составила около 190 большегрузов, перед Полтавкой — более 170.

Из-за изменения пропускной системы перевозчики устроили 14 мая акцию протеста на переезде Пограничный, сообщает «КоммерсантЪ». Они намерены привлечь внимание властей к сложившейся ситуации.

«Принято спонтанное решение на три дня прекратить въезд фур в Китай», — говорит председатель «Профсоюза транспортных перевозчиков Приморского края» Петр Куприянов.