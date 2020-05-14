Обещанные Путиным выплаты семьям с детьми привели к буму мошеннических сайтов

В Сети появилось множество фейковых сайтов госуслуг и ресурсов, которые якобы проводят проверки для выдачи обещанных президентом Владимиром Путиным единовременных пособий семьям с детьми. Об этом сообщает «КоммерсантЪ».

В «СёрчИнформ» только в рунете обнаружили около 30 новых доменов, которые явно эксплуатируют тему выплат детям, и содержат вариации слов gosuslugi, gosuslugi-16, vyplaty, covid-vyplaty, posobie. Пока многие из сайтов не заполнены. По мнению экспертов, это может быть связано с проблемами в работе официального сайта госуслуг, дизайн и наполнение которого в части новых выплат мошенники хотят «отзеркалить».

В Infosecurity a Softline Company сообщают, что рост фейковых сайтов госуслуг был замечен еще в апреле. Тогда их появилось около 70. Мошенники могли использовать их для кражи личных данных, в том числе, логина и пароля для входа на настоящий сайт госуслуг. Некоторые сайты-подделки сообщают пользователю, что ему положена социальная выплата, просят данные банковских карт и оплату «комиссии» или «налога».

По словам технического директора Qrator Labs Артема Гавриченкова, также существует мошенническая схема, когда поддельный сайт перенаправляет пользователя на официальные госуслуги, но через некоторое время перестает это делать и сообщает, что у пользователя есть неоплаченный штраф, оплата которого идет на счет мошенников.

С 1 июня семьям единовременно должны выплатить по 10 тыс. руб. на каждого ребенка в возрасте с 3 до 15 лет включительно. Подать заявление можно через сайт госуслуг. По данным Минкомсвязи, вызванная словами Путина нагрузка стала «рекордной для портала за все время существования». Сейчас на портале только по новым выплатам оформляется более 2 тыс. заявлений в минуту. За первые 20 часов работы электронной формы поступило более миллиона заявок.