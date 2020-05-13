Дума приняла законопроект о дистанционном голосовании на выборах

Госдума окончательно приняла законопроект, позволяющий россиянам голосовать по почте и через интернет. Случаи и порядок голосования в таком формате будет устанавливать Центральная избирательная комиссия. Один из соавторов документа, депутат Госдумы Дмитрий Вяткин говорил ранее, что поправка не затронет голосование по изменению Конституции.

Он пояснил «Интерфаксу», что принятие поправок связано с введенными ограничениями на фоне распространения коронавируса. Депутат отметил, что законопроект предоставляет лишь возможность, а не обязанность устанавливать дополнительные формы голосования, такие, как дистанционное голосование и голосование по почте.

Несмотря на слова Вяткина о том, что законопроект не предусматривает возможности голосовать дистанционно на плебисците по Конституции, зампред Центризбиркома Николай Булаев сказал: «Эксперимент по такой форме голосования проводился в Москве и сейчас планируется применение на Общероссийском голосовании по Конституции».

Документ также разрешает сбор подписей избирателей для кандидатов на выборы, а также для назначения референдума через единый портал государственных и муниципальных услуг. Число онлайн подписей должно быть прописано в законе региона и составлять не более половины от требуемого для регистрации кандидата количества.