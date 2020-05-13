Руководители Архангельской области и НАО подписали меморандум об объединении регионов

Врио руководителей Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный подписали меморандум о намерении объединения регионов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации губернатора и правительства Архангельской области.

По данным «Ведомостей», референдум об объединении пройдет в ближайший единый день голосования, который пока запланирован на 13 сентября, а само слияние юридически может состояться в середине следующего года.

В меморандуме, подписанном сегодня, говорится, что руководители двух регионов исходят из необходимости «создания единого мощного форпоста Российской Федерации в Арктике, способного решать стратегические задачи по созданию центра экономического развития арктических и северных территорий Российской Федерации, развитию науки и укреплению обороноспособности страны». Основная заявленная цель объединения — ускорение социально-экономического развития Архангельской области и НАО, усиление социально-экономического потенциала и новых конкурентных преимуществ, повышение уровня жизни жителей.

Среди вариантов названия объединенного региона — Архангельская область или Архангельский край, Северный край и другие, говорит собеседник «Ведомостей». По его словам, на переходный период глава нового региона будет назначаться региональным парламентом. Среди причин объединения собеседник называет экономическую ситуацию: в частности, НАО зависит от нефти, и «когда цена на нефть падает, в НАО идет сокращение бюджета в два раза»; кроме того, в обоих субъектах есть проекты, связанные с Арктикой, поэтому проще, если это будет один регион.

Ненецкий автономный округ является самостоятельным субъектом России, но при этом входит в состав Архангельской области.



2 апреля глава НАО Александр Цыбульский был назначен врио губернатора Архангельской области вместо ушедшего в отставку по собственному желанию Игоря Орлова. В свою очередь врио главы НАО стал замгубернатора этого региона Юрий Бездудный. Цыбульского назначили в Архангельскую область с прицелом на объединение с НАО, говорил близкий к областным властям источник РБК.