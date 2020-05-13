В Британии исследуют связь генов и тяжелых форм COVID-19

Ученые Великобритании изучат тысячи генов пациентов с COVID-19, чтобы выяснить, почему у одних вирус вызывает тяжелые формы болезни вплоть до летального исхода, а у других не возникает никаких симптомов.

Как сообщает Reuters, исследователи планируют сравнить генетический код 20 тысяч пациентов, которые проходят или уже завершили лечение от COVID-19 в отделениях интенсивной терапии, и 15 тысяч человек с легкими симптомами. Министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок призвал жителей присоединиться к программе по исследованию Genomics England, заявив, что это поможет узнать генетические связи и покажет часть научной картины этого вируса.

«Мы думаем, что в геноме будут подсказки, которые помогут нам понять, как болезнь убивает людей», — говорит врач-реаниматолог Кеннет Бэйли, возглавляющий исследование в Эдинбургском университете.

Геном человека содержит около 3 млрд пар оснований ДНК, и между любыми двумя людьми существует от 4 до 5 млн различий, поэтому ученым нужна большая выборка.

«Читая весь геном, мы сможем выявить вариации, которые влияют на реакцию на COVID-19, и обнаружить новые методы лечения, которые помогут уменьшить вред, спасти жизни и даже предотвратить будущие вспышки», — говорит главный ученый в Genomics England Марк Колфилд.

Некоторые ответы ученые смогут получить через несколько недель по итогам исследования генов около 2000 человек, которое уже ведется. Но большее количество людей обеспечит достоверность обнаруженных сигналов. Результаты исследования планируется распространить по всему миру.