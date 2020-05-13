В Госдуму внесли предложение о дистанционном голосовании

Группа депутатов от «Единой России» внесла поправки ко второму чтению законопроекта о возможности дистанционного сбора подписей избирателей. Предложение предусматривает возможность проведения дистанционного электронного голосования и голосования по почте, сообщает ТАСС.

Поправки вносят изменения в закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ». Сейчас разрешено лишь голосование по почте, в случае принятия на уровне субъектов России дополнительных законов о проведении выборов в соответствующем формате. Инициатива предполагает введение на федеральном уровне возможности проводить дистанционное электронное голосование и голосование по почте. Случаи и порядок таких выборов будет устанавливать Центральная избирательная комиссия.

Напомним, что ранее о подготовке подобной законодательной инициативы сообщал «Проект». Его источники говорили, что он может быть применен, в том числе, и для голосования по поправкам в Конституцию.