Учителей Северной Осетии вынуждают отдавать часть зарплаты для пострадавших от коронавируса

Бюджетников образовательных учреждений Северной Осетии обязали «в добровольно-принудительном порядке» сдавать часть зарплаты в региональное минобразования в поддержку медиков и неработающих граждан. Также деньги с учителей собирает благотворительный фонд «Иристон», созданный по инициативе главы республики Вячеслава Битарова в начале эпидемии, сообщают «Открытые медиа».

По словам директоров одной из школ республики, сотрудникам образовательных учреждений нужно сдать «однодневную зарплату (около 1000 руб.) в министерство образования Северной Осетии». Деньги собирают наличными либо подписывают добровольный отказ от части зарплаты. При этом указание — устное.

Фонд «Иристон», также собирающий деньги, возглавляет депутат парламента республики единоросс Дмитрий Дюбуа. На 2 мая фонд уже собрал 30 млн руб. Дюбуа говорит, что о сборе средств с учителей не слышал. В минобразования Северной Осетии говорят, что жалоб и обращений от учителей не поступало. Глава комитета парламента республики по образованию Елена Князева назвала такие поборы «уголовно наказуемым делом», но о подобном не слышала.

Поборы фиксируются и в других регионах, отмечает оргсекретарь профсоюза «Учитель» Ольга Мирясова. По ее мнению, в Осетии такая практика тоже «наверняка существует, но учителя боятся жаловаться и не признаются, даже если их спрашивают напрямую, например профсоюзы», так как люди опасаются потерять работу.