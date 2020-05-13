Единые госэкзамены решено перенести

Минпросвещения решило перенести ЕГЭ с 8 июня на более поздний срок. Об этом сообщил заместитель министра Виктор Басюк. Окончательные даты начала аттестационной кампании будут озвучены позже.

Басюк отметил, что формат проведения ЕГЭ в 11-х классах будет скорректирован: учащимся, не планирующим поступать в высшие учебные заведения, в аттестат могут быть выставлены отметки по итогам года.

Для остальных категорий выпускников обязательные предметы в рамках ЕГЭ по русскому языку и математике проводить не планируется.

Кроме того, планируется отменить для учащихся 9-х классов обязательные экзамены по русскому языку и математике, итоговые оценки будут выставляться на основании годовых.