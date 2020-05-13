В храме Вооруженных сил отредактировали фрески с Путиным и другим чиновниками

Строители главного храма Вооруженных сил в Кубинке отредактировали мозаики, убрав изображения президента Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу, губернатора Крыма Сергея Аксенова и других чиновников. Об этом пишут «Открытые медиа», корреспондент которых побывал в храме.

На месте чиновников теперь располагаются изображения священников. Где раньше была голова Путина, теперь икона, которой в первоначальном варианте картины не было. Лозунг «Крым наш» на изображении плаката заменили на нейтральное «Мы вместе».

С мозаики, посвященной победе СССР в Великой отечественной войне, исчез портрет Иосифа Сталина. Теперь на этом месте изображен плакат со слоганом «Водрузим над Берлином знамя победы».







