Алексей Навальный: Почему оппозиция работает лучше власти

- а чего это он в президенты идёт? Начал бы с низов? Городом бы каким-то покомандовал, показал себя.

- ишь ты, во власть рвутся. Надо для начала деревеньку поднять, может, район какой-то отдаленный, а потом уже на большие выборы.

Вы, конечно, слышали такое миллион раз. Обязательный пункт кремлёвского темника о том, почему те, кто сидит у власти с 1988 года, так и должны там оставаться.

Отчасти такая риторика опровергнута самой властью — многочисленные охранники, ставшие губернаторами, доказали, что хуже руководить уже нельзя. Они обычные средние губернаторы. Просто чаще алкоголики и не могут связать двух слов на публике.

А сейчас можно вообще просто брать пример Ильи Яшина и бить им по физиономии всех, кто заикается о том, что оппозиция будет хуже управлять.

Гораздо. Гораздо лучше. Яшин избрался не в деревеньке, а в важном районе в центре столицы. Привел команду единомышленников. Возглавил муниципальное собрание. Стал муниципальным служащим, ходит на работу, делает всё, что делают остальные такие же служащие, представляющие «Единую Россию», только гораздо лучше. Плюс с населением общается (и имеет большую поддержку).

Плюс для нас отчёты выпускает о проделанной работе. Почему? Потому что знает, от кого зависит: не от Сергея Бордюровича, а от людей. Не будет хорошей работы и отчета — не будет денег, волонтёров, листовок и, в конечном итоге, переизбрания.





Я на 100% убеждён, что тот же Яшин, перемести его завтра в кресло министра, мэра или президента, будет исполнять обязанности на порядок лучше тех, кто сейчас там сидит. Уж точно не станет сидеть в бункере и мямлить непонятно что в 28-м по счёту обращении.

Это очень важный пример и вообще важная мысль, которую каждый из нас должен использовать в ежедневной агитации: оппозиция будет гораздо лучше справляться с управлением страной, чем власть. Ведь оппозиция нуждается в поддержке народа и росте этой поддержки. Поэтому она будет стараться. А как только перестанет стараться, её начнет теснить новая оппозиция. Это и есть нормальный политический процесс. Мы его остановили, поэтому с 2003 года у нас застрой, а с 2012 года — деградация и обеднение.

В общем, Яшин — молодец. Поддержите его отчет распространением.

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