Росздравнадзор приостановил обращение произведенных с 1 апреля аппаратов ИВЛ, связанных с пожарами

На территории России временно запрещено обращение аппаратов искусственной вентиляции легких «Авента-М», произведенных с 1 апреля на Уральском приборостроительном заводе. Соответствующий приказ подписан 12 мая руководителем Росздравнадзора Аллой Самойловой, сообщают в ведомстве.

Решение связано с тем, что аппараты ИВЛ «Авента-М» использовались в реанимациях московской больницы им. Спасокукоцкого и больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где произошли пожары 9 и 12 мая.

Напомним, что от использования аппаратов ИВЛ «Авента-М» также отказались в США, куда они были доставлены из России.