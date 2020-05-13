Александр Морозов: Грусть берет

Это XXI век, в России как минимум 15 лет наводили порядок в сфере контроля над населением, бесконечные реформы, направленные на "подсчет" и "идентификацию" населения - налоговый контроль, ИНН, СНИЛС, банковский контроль, госуслуги, "одно окно", толпы контролирующих структуры, собирающих данные о населении. Вот все это - о чем нас учат прогрессивные силы из ВШЭ, РЭШ, Сколково и т.д. - направлено, как раз к тому, чтобы "ускорялка" прекратилась. Потому что - зачем вообще "ускорять"?! надо не "ускорять", а просто "перечислить". Это простая банковская операция. И в тех странах, где принято решение "перечислить" - это просто "перечислили" и все. Это простое административное событие, не требующее никаких еженедельных новых указов об "ускорении доведения".

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