За последние сутки в России выявлено 10 028 новых случаев коронавируса. 96 человек умерли, а выздоровел 4491 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлен 242 271 случай коронавируса. Умерли 2212 человек, выздоровели 48 003.
Новые случаи:
🔸 Москва — 4703
🔸 Московская область — 962
🔸 Санкт-Петербург — 435
🔸 Нижегородская область — 271
🔸 Свердловская область — 135
🔸 Волгоградская область — 124
🔸 Республика Дагестан — 109
🔸 Рязанская область — 97
🔸 Смоленская область — 97
🔸 Краснодарский край — 96
🔸 Калужская область — 94
🔸 Красноярский край — 93
🔸 Белгородская область — 90
🔸 Тульская область — 89
🔸 Ярославская область — 88
🔸 Ростовская область — 87
🔸 Республика Татарстан — 87
🔸 Тамбовская область — 85
🔸 Саратовская область — 85
🔸 Самарская область — 79
🔸 Республика Северная Осетия — 78
🔸 Чувашская Республика — 78
🔸 Тюменская область — 75
🔸 Кабардино-Балкарская Республика — 74
🔸 Новосибирская область — 74
🔸 Брянская область — 73
🔸 Владимирская область — 72
🔸 Курская область — 67
🔸 Ленинградская область — 66
🔸 Орловская область — 59
🔸 Приморский край — 53
🔸 Ставропольский край — 51
🔸 Челябинская область — 51
🔸 Оренбургская область — 50
🔸 Республика Башкортостан — 49
🔸 Ямало-Ненецкий АО — 49
🔸 Пермский край — 48
🔸 Липецкая область — 46
🔸 Ульяновская область — 46
🔸 Республика Саха (Якутия) — 46
🔸 Хабаровский край — 46
🔸 Астраханская область — 44
🔸 Мурманская область — 43
🔸 Республика Ингушетия — 43
🔸 Ханты-Мансийский АО — 43
🔸 Алтайский край — 43
🔸 Пензенская область — 42
🔸 Воронежская область — 40
🔸 Калининградская область — 40
🔸 Республика Мордовия — 37
🔸 Республика Калмыкия — 35
🔸 Республика Марий Эл — 32
🔸 Чеченская Республика — 28
🔸 Республика Бурятия — 28
🔸 Еврейская АО — 24
🔸 Омская область — 23
🔸 Забайкальский край — 22
🔸 Республика Хакасия — 21
🔸 Кировская область — 20
🔸 Иркутская область — 20
🔸 Камчатский край — 20
🔸 Архангельская область — 19
🔸 Республика Адыгея — 19
🔸 Костромская область — 18
🔸 Вологодская область — 17
🔸 Томская область — 17
🔸 Новгородская область — 14
🔸 Республика Тыва — 13
🔸 Амурская область — 13
🔸 Республика Коми — 12
🔸 Карачаево-Черкесская Республика — 12
🔸 Псковская область — 11
🔸 Ивановская область — 10
🔸 Тверская область — 10
🔸 Кемеровская область — 9
🔸 Республика Крым — 7
🔸 Республика Карелия — 5
🔸 Магаданская область — 5
🔸 Республика Алтай — 4
🔸 Чукотский АО — 4
🔸 Курганская область — 2
🔸 Сахалинская область — 1
🔸 г. Севастополь — 1