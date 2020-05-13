В США не будут использовать связанные с пожарами аппараты ИВЛ из России

Отправленные из России в США аппараты ИВЛ «Авента-М» той же модели, которая стала причиной пожаров в реанимациях в Москве и Санкт-Петербурге, еще не использовались и не будут, заявила пресс-секретарь Федерального агентства США по чрезвычайным ситуациям Джанет Монтези. Ее цитирует Reuters (https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-russia-usa/russian-ventilators-implicated-in-d....

По словам Монтези, аппараты ИВЛ «Авента-М», которые связаны с гибелью шести человек в российских больницах во время пожаров, «не были направлены в больницы», и в целях предосторожности власти штатов вернут это оборудование в агентство.

9 мая произошел пожар в московской городской клинической больнице им. С.И. Спасокукоцкого, погиб один человек. 12 мая в больнице Святого Георгия в Петербурге пожар стал причиной гибели (https://newtimes.ru/news/detail/194100) пяти человек. В обоих случаях причиной возгорания стали проблемы с аппаратами ИВЛ, у которых, по данным источника ТАСС, один производитель (https://newtimes.ru/news/detail/194117). Росздравнадзор начал проверку качества, безопасности и условий эксплуатации аппаратов ИВЛ (https://newtimes.ru/news/detail/194124).