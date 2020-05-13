Банки снизили уровень одобрения по кредитам до исторических минимумов

По данным Национального бюро кредитных историй, банки по итогам апреля одобряли гражданам лишь каждую пятую заявку на кредит (20,7%). Это минимум с 2017 года, когда в бюро начали считать этот показатель, пишет «КоммерсантЪ». Сильнее всего уровень одобрения снизился по необеспеченным кредитам. Если доля одобрений в ипотеке сократилась в 1,2–1,3 раза (до 55,2%) по сравнению с мартом этого года и с апрелем прошлого, в автокредитах — в 1,4–1,6 раза (до 26,6%), то в потребкредитах показатель упал в 1,6–1,8 раза (до 19,6%).