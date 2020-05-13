В интернет утекла база данных 9 млн человек, которые могут быть клиентами СДЭК

Данные 9 млн человек, которых распространители базы называют клиентами курьерской службы СДЭК, продают в сети за 70 тыс. рублей. В СДЭК утечку отрицают, пишет «КоммерсантЪ».

В продаваемой базе содержатся данные о доставке и местонахождении грузов и сведения о покупателях, включая ИНН. По мнению руководителя отдела аналитики и спецпроектов ГК InfoWatch Андрея Арсентьева, это самая крупная утечка персональных данных российских служб доставки. Эксперты также отмечают, что интерес хакеров к курьерским службам мог усилиться из-за роста спроса на их услуги во время эпидемии.

В СДЭК заявляют, что утечки данных не было и напоминают, что в последнее время участились случаи обнаружения поддельных сайтов, действующих от имени этой службы доставки.

По данным Telegram-канала In4security, который первый сообщил о данных курьерской службы в продаже, с начала года было выявлено более 450 фейковых сайтов, эксплуатирующих бренд СДЭК.