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РБК: Архангельскую область и Ненецкий АО намерены объединить

13.05.2020

Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении запустить процесс объединения регионов. С соответствующим заявлением 13 мая планируют выступить врио губернаторов, пишет РБК.

2 апреля глава НАО Александр Цыбульский был назначен врио губернатора Архангельской области вместо ушедшего в отставку по собственному желанию Игоря Орлова. В свою очередь врио главы НАО стал замгубернатора этого региона Юрий Бездудный. Цыбульского назначили в Архангельскую область с прицелом на объединение с НАО, говорил близкий к областным властям источник издания.

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