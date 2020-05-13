РБК: Архангельскую область и Ненецкий АО намерены объединить

Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении запустить процесс объединения регионов. С соответствующим заявлением 13 мая планируют выступить врио губернаторов, пишет РБК.



2 апреля глава НАО Александр Цыбульский был назначен врио губернатора Архангельской области вместо ушедшего в отставку по собственному желанию Игоря Орлова. В свою очередь врио главы НАО стал замгубернатора этого региона Юрий Бездудный. Цыбульского назначили в Архангельскую область с прицелом на объединение с НАО, говорил близкий к областным властям источник издания.